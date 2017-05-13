Porsche Cayenne застрял на речке Верблюд в Волгоградской области
Сегодня, 13 мая, дорогая иномарка застряла в
Сегодня, 13 мая, дорогая иномарка застряла в
Свидетели отмечают, что водитель застрявшего в воде Porsche Cayenne понадеялся на мощь автомашины, но застрял в подводном иле. И если бы не вызвал оперативно подмогу, то машину могло бы занести илом весьма основательно, полагают свидетели, рассказавшие о ЧП в соцсетях.
Свидетели поясняют: «Ребятам после долгих попыток пришла мысль найти канат и в другую сторону попробовать потянуть автомобиль. Результат неизвестен».