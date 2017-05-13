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14:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Porsche Cayenne застрял на речке Верблюд в Волгоградской области

Сегодня, 13 мая, дорогая иномарка застряла в Волго-Ахтубинской пойме на речке Верблюд в Волгоградской области, сообщает ВДТВ.

Свидетели отмечают, что водитель застрявшего в воде Porsche Cayenne понадеялся на мощь автомашины, но застрял в подводном иле. И если бы не вызвал оперативно подмогу, то машину могло бы занести илом весьма основательно, полагают свидетели, рассказавшие о ЧП в соцсетях.

Свидетели поясняют: «Ребятам после долгих попыток пришла мысль найти канат и в другую сторону попробовать потянуть автомобиль. Результат неизвестен».

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