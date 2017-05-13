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13:59 (мск), источник: ТАСС

СК начал проверку по факту смерти воспитанника детского дома в Иркутске

По предварительной версии, подросток скончался от сердечной недостаточности.

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) проводит проверку после смерти 16-летнего воспитанника детского дома № 1 города Иркутска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

«По предварительной версии, мальчик скончался от сердечной недостаточности. Сейчас идет доследственная проверка по факту его смерти», — рассказали в ведомстве. По словам представителя СК, итоги проверки станут известны в начале следующей недели.

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