Ребёнок оказался в больнице после укола от подростков в парке Тищенко, сообщают близкие мальчика в одной из групп в социальной сети.

Родители 10-летнего мальчика выложили в Интернет анонимный пост с информацией о том, что вчера, 12 мая, неизвестные подростки подбежали к 10-летнему мальчику, сняли с него штаны и сделали укол.

«Всё произошло в секунды, он не понял толком ничего, может просто кольнули, может вкололи, врачи прояснят. Домой он пришел, как зомби. В понедельник пойдём сдавать анализы на СПИД и другие», — пишет аноним.

Пользователи соцсети сомневаются в этом происшествии:

«Полный бред, как можно было с 10-летнего мальчика снять штаны?», — задаётся вопросом Варвара Альгина.

Но Евгения Потапова, которая знает мальчика лично отвечает:

«Этот ребёнок очень доверчивый, подростки с ним заговорили и вкололи укол. Это не шутки, все поликлиники от него отказались ночью, мол нет 13 лет! Все разбирательства по этому поводу начнутся в понедельник».

В пресс-службе ГУ МВД Челябинской области сообщают, что от мамы пострадавшего ребёнка поступило заявление.