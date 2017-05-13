Ребёнок оказался в больнице после укола от подростков в парке Тищенко
Неизвестные подбежали к 10-летнему мальчику, сняли штаны и воткнули шприц.
Неизвестные подбежали к 10-летнему мальчику, сняли штаны и воткнули шприц.
Ребёнок оказался в больнице после укола от подростков в парке Тищенко, сообщают близкие мальчика в одной из групп в социальной сети.
Родители 10-летнего мальчика выложили в Интернет анонимный пост с информацией о том, что вчера, 12 мая, неизвестные подростки подбежали к 10-летнему мальчику, сняли с него штаны и сделали укол.
«Всё произошло в секунды, он не понял толком ничего, может просто кольнули, может вкололи, врачи прояснят. Домой он пришел, как зомби. В понедельник пойдём сдавать анализы на СПИД и другие», — пишет аноним.
Пользователи соцсети сомневаются в этом происшествии:
«Полный бред, как можно было с 10-летнего мальчика снять штаны?», — задаётся вопросом Варвара Альгина.
Но Евгения Потапова, которая знает мальчика лично отвечает:
«Этот ребёнок очень доверчивый, подростки с ним заговорили и вкололи укол. Это не шутки, все поликлиники от него отказались ночью, мол нет 13 лет! Все разбирательства по этому поводу начнутся в понедельник».
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«В настоящее время по факту причинения мальчику телесных повреждений проводится проверка», — рассказывают в