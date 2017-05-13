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14:25 (мск), источник: РИА Новости

Турецкие власти сообщили подробности ДТП с туристическим автобусом

АНКАРА, 13 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Иностранцев нет среди погибших при аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции, заявил в субботу губернатор провинции Мугла Амир Чичек.

«Это был туристический автобус. Иностранцев нет, все пострадавшие — наши граждане», — заявил Чичек в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что причиной аварии могли быть как потеря водителем контроля над управлением, так и лопнувшая шина автобуса, в результате аварии машина перевернулась на опасном повороте горной дороги.

Как заявил заместитель губернатора провинции Мугла Камиль Кётен, в автобусе находились туристы из турецкой провинции Измир, причиной аварии могли быть отказавшие тормоза.

«Это был однодневный тур из города Буджа провинции Измир в Мармарис. Авария произошла в 12.30 (совпадает с мск). Возможно, отказали тормоза на самом крутом повороте. Большинство пострадавших — женщины среднего возраста», — заявил он в эфире телеканала NTV.

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