Турецкие власти сообщили подробности ДТП с туристическим автобусом
АНКАРА, 13 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Иностранцев нет среди погибших при аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе
АНКАРА, 13 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Иностранцев нет среди погибших при аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе
«Это был туристический автобус. Иностранцев нет, все пострадавшие — наши граждане», — заявил Чичек в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что причиной аварии могли быть как потеря водителем контроля над управлением, так и лопнувшая шина автобуса, в результате аварии машина перевернулась на опасном повороте горной дороги.
Как заявил заместитель губернатора провинции Мугла Камиль Кётен, в автобусе находились туристы из турецкой провинции Измир, причиной аварии могли быть отказавшие тормоза.
«Это был однодневный тур из города Буджа провинции Измир в Мармарис. Авария произошла в 12.30 (совпадает с мск). Возможно, отказали тормоза на самом крутом повороте. Большинство пострадавших — женщины среднего возраста», — заявил он в эфире телеканала NTV.