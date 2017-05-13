Турецкие власти сообщили подробности ДТП с туристическим автобусом

«Это был туристический автобус. Иностранцев нет, все пострадавшие — наши граждане», — заявил Чичек в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что причиной аварии могли быть как потеря водителем контроля над управлением, так и лопнувшая шина автобуса, в результате аварии машина перевернулась на опасном повороте горной дороги.