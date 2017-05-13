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14:31 (мск), источник: Время Воронежа

Под Воронежем в образовательных учреждениях трудились преступники

Администрация района пустила к детям приговорённых к исправительным работам.

В Каминском районе в образовательных организациях и учреждениях для реабилитации несовершеннолетних отбывали наказание осужденные. Речь идёт об исправительных работах. Подобный факт районная прокуратура назвала нарушением законодательства. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства в пятницу, 12 мая.

В прокуратуре выяснили, что районная администрация в апреле 2017 года утвердила перечень объектов для исправительных работ. Было вынесено соответствующее постановление. При этом учреждения образования были внесены в перечень без каких-либо ограничений.

— Вместе с тем, наказания в виде обязательных и исправительных работ применяются к лицам, признанным виновными в совершении преступлений в том числе, против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, — пояснили в прокуратуре. — В соответствии с действующим законодательством осужденные за такие преступления не могут привлекаться к труду в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха, оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

При этом, как добавили в ведомстве, администрация не согласовала перечень объектов с УФСИН по Воронежской области.

В результате главу администрации Каминского муниципального района обязали нарушения закона устранить, а виновных должностных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.

Автор: Александра Дроздова.

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