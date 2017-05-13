Саранча захватила пастбища нескольких районов Казахстана

Сразу в нескольких районах Казахстана насекомые оккупировали десятки пастбищ и готовы идти еще дальше, съедая все на своем пути и оставляя за собой лишь голую землю.

«Второй год подряд саранча ест наш урожай. Это настоящая беда для нас. Еще в прошлом году мы говорили вышестоящим инстанциям об этой проблеме, однако никакого результата нет», — рассказал руководитель крестьянского хозяйства Руслан Ермаханбет.

Крестьяне жалуются, что власти оставили их с вредителями один на один и вовремя не обработали те места, где саранча еще в прошлом году отложила свои яйца.

«Местные власти приходили к нам, когда саранчи еще не было. Оставили номера телефонов, чтобы мы обращались, когда появятся проблемы. Сейчас ребята звонят, но помощи нет», — рассказал руководитель крестьянского хозяйства Канат Пиримкулов.

Теперь главная задача не позволить насекомым встать на крыло и подняться в воздух. Иначе они с легкостью доберутся до полей, которые расположены всего в четырех-пяти километрах от пастбищ и оставят крестьян без урожая.

«Если сейчас борьбе с саранчой не уделить должное внимание, то она дойдет до посевных площадей. Мы должны успеть вовремя провести химическую обработку, чтобы избежать угрозы. Опасной остается ситуация на территориях сельских округов Коктерек и Темирбек: если с ними справимся, то больше угрозы не будет», — отметил руководитель сельскохозяйственного отдела Байзакского района Болат Сагымбеков.

Препаратами против саранчи нужно обработать более 120 тыс гектаров земли. Сегодня эта работа выполнена лишь на 15%. Между тем подсчитано, что крупные стаи этих насекомых в день могут съедать тонны растений.