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15:48 (мск), источник: 36on.ru

Появились фото массового ДТП под Воронежем: ранены 4 человека, в том числе дети

В Новоусманском районе Воронежской области в субботу днем, 13 мая, произошла серьезная массовая авария, в которой пострадали сразу несколько человек.

Масштабное ДТП случилось недалеко от села Орлово, около яблоневых садов. Сначала появилась информация о серьезном столкновении трех машин, однако свидетели сообщили о некоей четвертой машине, попытавшейся покинуть место аварии. Эта информация подтвердилась — по последним данным, участниками аварии стали ВАЗ-2104, Kia, ГАЗ и SsangYong, водитель который и предпринял попытку покинуть место ДТП.

Фото последствий страшной аварии опубликовал портал «Новая Усмань сегодня». Судя по снимкам, столкновение произошло на достаточно высокой скорости, автомобили буквально разметало по разные стороны дороги, две машины получили весьма серьезные повреждения, передние части разбились вдребезги.

Сообщается, что в аварии серьезно пострадала семья из четырех человек — родители и двое детей, ехавшие в «четверке». Всем раненым понадобилась срочная госпитализация.

Пока нет достоверной или предварительной информации, что именно стало причиной масштабной аварии и какова степень вины водителей. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются автоинспекторы, работающие на месте происшествия.

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