В Турции перевернулся автобус с туристами, погибли 20 человек
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. При аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. При аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе
По его словам, иностранцев среди них нет.
«Сначала погибших было 17, но в больнице скончались еще трое. Сейчас у нас 20 погибших, 11 раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. Это был туристический автобус. Иностранцев нет, все пострадавшие — наши граждане», — заявил Чичек.
Он добавил, что причиной аварии могли быть как потеря водителем контроля над управлением, так и лопнувшая шина автобуса, в результате аварии машина перевернулась на опасном повороте горной дороги.
Как заявил заместитель губернатора провинции Мугла Камиль Кётен, в автобусе находились туристы из турецкой провинции Измир, причиной аварии могли быть отказавшие тормоза.
«Это был однодневный тур из города Буджа провинции Измир в Мармарис. Авария произошла в 12.30. Возможно, отказали тормоза на самом крутом повороте. Большинство пострадавших — женщины среднего возраста», — заявил он в эфире телеканала NTV.
Напомним, в субботу на Броварском проспекте в Киеве в результате ДТП погибли три человека.