В Турции перевернулся автобус с туристами, погибли 20 человек

По его словам, иностранцев среди них нет.

«Сначала погибших было 17, но в больнице скончались еще трое. Сейчас у нас 20 погибших, 11 раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. Это был туристический автобус. Иностранцев нет, все пострадавшие — наши граждане», — заявил Чичек.

Он добавил, что причиной аварии могли быть как потеря водителем контроля над управлением, так и лопнувшая шина автобуса, в результате аварии машина перевернулась на опасном повороте горной дороги.