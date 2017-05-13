В Омске разыскивают школьника, пропавшего три дня назад
Вчера, 12 мая, вечером в полицию обратилась жительница поселка Осташково, заявившая о пропаже находящегося под ее опекунском Дениса Сажнева 2003 года рождения.
Вчера, 12 мая, вечером в полицию обратилась жительница поселка Осташково, заявившая о пропаже находящегося под ее опекунском Дениса Сажнева 2003 года рождения.
Мальчик 10 мая не вернулся домой из школы.
Предположительно, в последний раз школьника видели в день пропажи поздно вечером у садового товарищества «Строитель», сообщила
Мальчик ростом 150−155 см, плотного телосложения, со
Обладающих