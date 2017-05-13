В Караганде без вести пропали три девочки
Двое из них ушли вечером прогуляться и не вернулись.
Двое из них ушли вечером прогуляться и не вернулись.
В Караганде разыскивают пропавших без вести троих несовершеннолетних девочек, пишет МИА «Казинформ».
По данным ДВД, родственники обратились в полицию с заявлением об их исчезновении, после чего полиция начала их поиски.
Две двоюродные сестры, Елдана Исламшейх и Ботакоз Кайырбаева, пропали 8 мая.
Девочкам 15 и 17 лет. Они ушли вечером прогуляться и пропали в Сортировке в Караганде.
Еще одна девочка, 13-летняя Диана Нурманбаева ушла из дома 11 мая.
Она поехала из центральной части Караганды к подругам в район ЖБИ.
Перед исчезновением между ней и мамой состоялся неприятный разговор о ее опозданиях на занятия в школу.
«По факту исчезновения трех девочек ведутся поисковые мероприятия, создана специальная группа», — сообщил руководитель
Граждан, владеющих сведениями о том, где могут находиться три несовершеннолетних, просьба звонить в 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.