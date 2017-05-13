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16:09 (мск), источник: Nur.kz

В Караганде без вести пропали три девочки

Двое из них ушли вечером прогуляться и не вернулись.

Источник: Nur.kz

В Караганде разыскивают пропавших без вести троих несовершеннолетних девочек, пишет МИА «Казинформ».

По данным ДВД, родственники обратились в полицию с заявлением об их исчезновении, после чего полиция начала их поиски.

Две двоюродные сестры, Елдана Исламшейх и Ботакоз Кайырбаева, пропали 8 мая.

Девочкам 15 и 17 лет. Они ушли вечером прогуляться и пропали в Сортировке в Караганде.

Еще одна девочка, 13-летняя Диана Нурманбаева ушла из дома 11 мая.

Она поехала из центральной части Караганды к подругам в район ЖБИ.

Перед исчезновением между ней и мамой состоялся неприятный разговор о ее опозданиях на занятия в школу.

«По факту исчезновения трех девочек ведутся поисковые мероприятия, создана специальная группа», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Бакытжан Кудияров.

Граждан, владеющих сведениями о том, где могут находиться три несовершеннолетних, просьба звонить в 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

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