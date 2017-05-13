В Омске эвакуировали покупателей «Леруа Мерлен» из-за оставленного чемодана

Информация о внеплановой эвакуации в магазине «Леруа Мерлен» появилась в паблике «ЧП Омск» несколько часов назад. Сообщается, что причиной стал бесхозный чемодан, владельца которого не удалось оперативно обнаружить.

В итоге к гипермаркету были срочно стянуты службы экстренного реагирования, а покупателей и персонал начали эвакуировать. При этом люди не стали проявлять недовольства, паники среди посетителей тоже не было — по требованию администрации все просто вышли на улицу.

При проверке чемодан оказался пустым, ничего опасного в нем обнаружено не было. Удалось ли найти хозяина подозрительного чемодана — не сообщается, но через время магазин благополучно продолжил работу. Некоторые пользователи предположили, что это могла быть тренировка спецслужб.