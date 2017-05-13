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16:55 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новороссийске в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

В Новороссийске 12 мая произошла авария с участием иномарки и маршрутки.

Авария произошла на улице Лейтенанта Шмидта около 11:30. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси. В результате пострадали пассажиры маршрутки. Один человек попал в больницу, четверым врачи оказали помощь на месте, сообщает «Наша газета. Новороссийск».

«Водитель Toyota не раз привлекался к административной ответственности, от медицинского освидетельствования отказался», — сообщила руководитель группы по пропаганде безопасного движения ОГИБДД по Новороссийску Наталья Мельникова.

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