В Новороссийске в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

Авария произошла на улице Лейтенанта Шмидта около 11:30. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси. В результате пострадали пассажиры маршрутки. Один человек попал в больницу, четверым врачи оказали помощь на месте, сообщает «Наша газета. Новороссийск».

«Водитель Toyota не раз привлекался к административной ответственности, от медицинского освидетельствования отказался», — сообщила руководитель группы по пропаганде безопасного движения ОГИБДД по Новороссийску Наталья Мельникова.