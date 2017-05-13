Под Воронежем в ДТП с 5 машинами пострадали 2 девочки
Медики доставили в больницу и двоих взрослых.
Медики доставили в больницу и двоих взрослых.
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на автодороге «Новая Усмань — село Орлово» в Новоусманском районе в 11:45 субботы, 13 мая. В аварии пострадали девочки 3 и 6 лет и двое взрослых, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112.
Как уточнила
После аварии виновник скрылся, бросив на месте ДТП иномарку. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и разыскивают сбежавшего водителя.