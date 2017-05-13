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17:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем в ДТП с 5 машинами пострадали 2 девочки

Медики доставили в больницу и двоих взрослых.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на автодороге «Новая Усмань — село Орлово» в Новоусманском районе в 11:45 субботы, 13 мая. В аварии пострадали девочки 3 и 6 лет и двое взрослых, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112.

Как уточнила пресс-служба управления МВД по региону, водитель автомобиля Ssang Yong выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2104», Kia Ceed, «Нивой» и Opel Corsa. В ДТП пострадали 37-летний житель Верхнехавского района, управлявший автомобилем «ВАЗ-2104», и его пассажиры, 31-летняя женщина и две девочки 3 и 6 лет. Их доставили в больницу.

После аварии виновник скрылся, бросив на месте ДТП иномарку. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и разыскивают сбежавшего водителя.

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