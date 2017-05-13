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17:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пять человек пострадали в ДТП с участием машины «Скорой помощи» и «Renault» в Дзержинске 12 мая

Пять человек пострадали в ДТП с участием машины «Скорой помощи» и «Renault» в Дзержинске 12 мая.

Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщил источник в силовом ведомстве.

Согласно информации, водитель автомобиля скорой помощи двигался по встречной полосе дороги с работающими проблесковыми маячками и звуковым оповещением, где столкнулся с легковой иномаркой.

В результате столкновения пострадали пять человек: 64-летний водитель скорой, два медработника, пассажир ГАЗели и «Renault». Все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска Нижегородской области.

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