Младшеклассник в Волгограде нарочно пробил голову беззащитному пожилому человеку в Волгограде

Вчера, 12 мая, в Кировском районе с 19:00—20:00 на улице Быстрова, 84а учащийся начальных классов во время прогулки на улице с друзьями, пробил голову пожилому мужчине, передвигающемуся на костылях.

Ляна поясняет, что дедушка, безобидный и интеллигентный, не имеет определенного места жительства, но никому не мешает. Мальчик вместе с приятелями начал над ним издеваться.

«А потом просто взял камень и пробил голову. По словам его друзей, он это делал целенаправленно. Дедушка передвигается на двух костылях. Он жив, его увезли в больницу», — пишет женщина.

Прохожие вызвали полицию и инспекцию по делам несовершеннолетних. Бабушка этого ребёнка в ответ на вопросы полицейских не поняла общего возмущения поступком ее внука. Она, как ей казалось, вполне резонно парировала: «Ну он же бомж».