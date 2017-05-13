ДТП в Турции: число жертв возросло до 23 человек
Количество погибших в результате
Количество погибших в результате
«В результате аварии, в которой пассажирский автобус перевернулся в турецкой провинции Мугла, 23 человека погибли и 11 — получили ранения», — говорится в сообщении.
Согласно информации издания, раненые были отправлены в госпиталь Мармариса, в учебный и
Напомним, ранее сообщалось о заявлении Министерства иностранных дел, что украинцев среди погибших в результате ДТП в Турции, произошедшем сегодня, 13 мая 2017 года, нет.