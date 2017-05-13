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17:28 (мск), источник: РБК - Украина

ДТП в Турции: число жертв возросло до 23 человек

Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом возросло до 23 человек. Об этом сообщает Anadolu Agency.

«В результате аварии, в которой пассажирский автобус перевернулся в турецкой провинции Мугла, 23 человека погибли и 11 — получили ранения», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, раненые были отправлены в госпиталь Мармариса, в учебный и научно-исследовательский госпиталь Мугла-Сычы Кочман в каретах скорой помощи. Заместитель губернатора Мугла Камил Кетен сообщил, что спасатели продолжают работать на месте происшествия. По его словам, большинство погибших — женщины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении Министерства иностранных дел, что украинцев среди погибших в результате ДТП в Турции, произошедшем сегодня, 13 мая 2017 года, нет.

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