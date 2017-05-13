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17:15 (мск), источник: ТАСС

Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве гражданина Франции из-за квартиры

Под стражей 33-летний Даньял Алирзаев пробудет до 11 июля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы санкционировал на два месяца арест 33-летнего москвича, подозреваемого в убийстве гражданина Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Даньяла Алирзаева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 июля», — сказали в суде.

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По данным столичного управления Следственного комитета (СК РФ), в мае 2017 года гражданин Франции принял решение о продаже принадлежащей ему квартиры на улице Строителей в Москве. После одной из встреч с предполагаемым покупателем мужчина пропал и на связь с родственниками и знакомыми не выходил.

В результате комплекса следственных действий совместно с сотрудниками уголовного розыска был установлен предполагаемый покупатель, с которым 10 мая 2017 года проходила встреча в квартире, — житель столицы 1984 года рождения.

В ходе допроса задержанный пояснил, что задушил потерпевшего во время встречи, после чего, желая скрыть следы преступления, поместил тело в сумку, перевез в лесополосу на территории Новой Москвы. Мотивом убийства стало желание завладеть квартирой, которую продавал француз.

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