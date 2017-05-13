Своровали и сожгли машину подростки Новосибирской области

Несовершеннолетние из Искитимского района своровали ВАЗ, чтобы продать. Но, чтобы скрыть следы преступления, они его сожгли.

«В среду, 10 мая, в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» обратился 54-летний житель п. Каменка с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ 2106», — сообщили в группе Инцидент.

Позже сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали трёх подозреваемых 23,15 и 16 лет. Злоумышленники намеревались продать машину, но, пока их разыскивала полиция, они её сожгли.

Машину нашли в лесу около деревни Михайловка. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту кражи.