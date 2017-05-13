Своровали и сожгли машину подростки Новосибирской области
Сожжённый автомобиль нашли неподалёку от деревни Михайловка.
Сожжённый автомобиль нашли неподалёку от деревни Михайловка.
Несовершеннолетние из Искитимского района своровали ВАЗ, чтобы продать. Но, чтобы скрыть следы преступления, они его сожгли.
«В среду, 10 мая, в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» обратился 54-летний житель п. Каменка с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ 2106», — сообщили в группе Инцидент.
Позже сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали трёх подозреваемых 23,15 и 16 лет. Злоумышленники намеревались продать машину, но, пока их разыскивала полиция, они её сожгли.
Машину нашли в лесу около деревни Михайловка. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту кражи.