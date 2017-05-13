Глава Татфондбанка вернулся из больницы в СИЗО

Советский райсуд Казани 3 марта избрал в отношении Мусина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу. Мусин был арестован сразу после допроса в следственном управлении СКР по Татарстану и содержался в СИЗО-2 в Казани. Девятого мая Мусин в связи с ухудшением здоровья был экстренно вывезен в учреждение Минздрава республики. Его охрана, по данным ведомства, была обеспечена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Мусин прошел необходимое медицинское обследование и лечение, его состояние стабилизировалось», — сказала Мазуренко, добавив, что следственно-арестованного вернули туда же, где он содержался ранее.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк предоставил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим», однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО «Новая нефтехимия» (1,8 миллиарда рублей) и ООО «Сувар девелопмент» (2,2 миллиарда рублей).

Позднее следствие выявило еще два эпизода преступной деятельности подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.