Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Опубликовано прощальное письмо осужденного в США летчика РФ маме
Часть россиян предложили лишить пенсии
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
8Дебаты Макрона и Ле Пен
18:09 (мск), источник: Sputnik.md

Опасный вирус-вымогатель остановил производство завода «Dacia» в Румынии

Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. В Румынии было приостановлено производство на заводе «Dacia», сообщает ro.sputnik.md.

Электронные системы завода подверглись серьезной кибератаке. Хакеры постарались так сильно, что вывели из строя практически полностью весь завод. По некоторой информации, производство было полностью приостановлено.

Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру. Все началось с Испании, однако шум поднялся после кибератаки на британские медучреждения, поскольку там удалось взломать компьютеры больниц и клиник, и была опасность для жизни людей.

Этот вирус, из так называемых крипто-вирусов или шифровальщиков, и делает зашифрованными любые файлы, а обратная дешифровка возможна за отдельную плату. Речь идет о вирусе-вымогателе WCry, также известном как WannaCry (Wanna Decryptor) или WannaCrypt0r 2.0. Он шифрует информацию на компьютере и требует заплатить выкуп в размере от 300 до 600 долларов биткоинами за расшифровку.

Читайте также
Эксперт рассказал, как защититься от вируса-шифровальщика

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня. Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

История захвата

«Новый вирус распространяется с адской скоростью», — сообщают исследователи MalwareHunterTeam.

Антивирус Avast зафиксировал в пятницу 57 тысяч хакерских атак вирусом WannaCry, сообщается в блоге компании. Этот вирус был замечен специалистами компании еще в феврале, но в пятницу началось массовое распространение новой версии хакерской программы, отмечает Sputnik Эстония.

В свою очередь, «Лаборатория Касперского» в пятницу зафиксировала 45 тысяч хакерских атак в 74 странах по всему миру с использованием вируса WannaCry, причем наибольшее число попыток заражений произошло в России. Атаке подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, «Мегафона», МВД и МЧС.

Кто виноват?

США предложили международную помощь в борьбе с вирусными атаками. Американское министерство внутренней безопасности (МВБ) заявило о готовности оказать техническую поддержку и помощь в борьбе с «программой-вымогателем» WannaCry. В заявлении отмечается, что в марте был выпущен патч, предназначенный для устранения уязвимости перед вирусом. Установка патча помогает защитить операционную систему от этой угрозы, сообщили в министерстве.

«Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказать техническую поддержку и помощь в случае необходимости нашим партнерам как в США, так и на международном уровне», — говорится в сообщении.

Между тем, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден написал в своем Twitter, что в ходе глобальной хакерской атаки в пятницу мог использоваться компьютерный вирус, изначально разработанный Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

«Решение АНБ создать инструменты для атаки американского программного обеспечения теперь угрожает жизням пациентов в больницах», — отметил Сноуден. «Несмотря на предупреждения, АНБ разработала такие инструменты. Сегодня мы видим, чего это стоит».

Обезопасьте себя

Эксперты отмечают, что уязвимы те компьютеры, на которых не сделан «update». Фактически, если вы стабильно обновляете ваш Windows, проблем не будет. В случаях заражения очень большой процент составляет человеческий фактор.

Подобные крипто-вирусы в основном распространяются в виде электронных сообщений. Они могут быть получены от знакомых, компьютеры которых взломали, или от незнакомых. В письмах содержится приложение.

Есть два способа заражения. В одном случае, это файл в формате «Exel», в основном «zip», люди открывают вложение в электронной почте и сразу запускается процесс, который шифрует файлы. Второй вариант — это макросы. В программе «Microsoft Office» есть так называемые макросы, которые работают в том же «Word» или «Exel». Это, так сказать, дополнительные программы. Сейчас, если вы запускаете файл «Word», вас спрашивают: в файле есть макросы, активировать? Вы нажимаете «Ok» и макросы начинают загружать вирусы.

Если же не открывать вложения, полученные от незнакомых людей, а также необычные файлы, полученные от знакомых, то заражение крипто-вирусом вряд ли произойдет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые ПДД в Молдове - знаки, которые должны выучить все водители
МИД назвал сроки предоставления Киевом требований по иску к РФ
Трамп может назвать имя нового главы ФБР до 21 мая
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США подготовят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Сборная России обыгрывает Словакию в матче ЧМ
Эксперт рассказал, как защититься от вируса-шифровальщика
Папа Римский канонизировал «фатимских пастушков»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь