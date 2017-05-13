Опасный вирус-вымогатель остановил производство завода «Dacia» в Румынии

Этот вирус, из так называемых крипто-вирусов или шифровальщиков, и делает зашифрованными любые файлы, а обратная дешифровка возможна за отдельную плату. Речь идет о вирусе-вымогателе WCry, также известном как WannaCry (Wanna Decryptor) или WannaCrypt0r 2.0. Он шифрует информацию на компьютере и требует заплатить выкуп в размере от 300 до 600 долларов биткоинами за расшифровку.

Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру. Все началось с Испании, однако шум поднялся после кибератаки на британские медучреждения, поскольку там удалось взломать компьютеры больниц и клиник, и была опасность для жизни людей.

Электронные системы завода подверглись серьезной кибератаке. Хакеры постарались так сильно, что вывели из строя практически полностью весь завод. По некоторой информации, производство было полностью приостановлено.

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня. Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

История захвата

«Новый вирус распространяется с адской скоростью», — сообщают исследователи MalwareHunterTeam.

Антивирус Avast зафиксировал в пятницу 57 тысяч хакерских атак вирусом WannaCry, сообщается в блоге компании. Этот вирус был замечен специалистами компании еще в феврале, но в пятницу началось массовое распространение новой версии хакерской программы, отмечает Sputnik Эстония.

В свою очередь, «Лаборатория Касперского» в пятницу зафиксировала 45 тысяч хакерских атак в 74 странах по всему миру с использованием вируса WannaCry, причем наибольшее число попыток заражений произошло в России. Атаке подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, «Мегафона», МВД и МЧС.

Кто виноват?

США предложили международную помощь в борьбе с вирусными атаками. Американское министерство внутренней безопасности (МВБ) заявило о готовности оказать техническую поддержку и помощь в борьбе с «программой-вымогателем» WannaCry. В заявлении отмечается, что в марте был выпущен патч, предназначенный для устранения уязвимости перед вирусом. Установка патча помогает защитить операционную систему от этой угрозы, сообщили в министерстве.

«Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказать техническую поддержку и помощь в случае необходимости нашим партнерам как в США, так и на международном уровне», — говорится в сообщении.

Между тем, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден написал в своем Twitter, что в ходе глобальной хакерской атаки в пятницу мог использоваться компьютерный вирус, изначально разработанный Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

«Решение АНБ создать инструменты для атаки американского программного обеспечения теперь угрожает жизням пациентов в больницах», — отметил Сноуден. «Несмотря на предупреждения, АНБ разработала такие инструменты. Сегодня мы видим, чего это стоит».

Обезопасьте себя

Эксперты отмечают, что уязвимы те компьютеры, на которых не сделан «update». Фактически, если вы стабильно обновляете ваш Windows, проблем не будет. В случаях заражения очень большой процент составляет человеческий фактор.

Подобные крипто-вирусы в основном распространяются в виде электронных сообщений. Они могут быть получены от знакомых, компьютеры которых взломали, или от незнакомых. В письмах содержится приложение.

Есть два способа заражения. В одном случае, это файл в формате «Exel», в основном «zip», люди открывают вложение в электронной почте и сразу запускается процесс, который шифрует файлы. Второй вариант — это макросы. В программе «Microsoft Office» есть так называемые макросы, которые работают в том же «Word» или «Exel». Это, так сказать, дополнительные программы. Сейчас, если вы запускаете файл «Word», вас спрашивают: в файле есть макросы, активировать? Вы нажимаете «Ok» и макросы начинают загружать вирусы.