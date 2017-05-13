Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Какие серии пятиэтажек запланированы к сносу?
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
8Дебаты Макрона и Ле Пен
18:01 (мск), источник: Publika.md

Брат мэра села Пухой проходит по уголовному делу

Брат мэра села Пухой Яловенского района держит в страхе местных жителей. Как пишет портал moldova24.info, Сергей Фрунзе вымогает у них деньги, угрожая смертью.

Источник: Publika.md

По словам пострадавших, управу на него пока не нашли, ведь он брат Петра Фрунзе, члена партии Майи Санду «Действие и солидарность», который явлется мэром села. Получить комментарий мэра Пухой не удалось.

Несколько жителей села утверждают, что Сергей Фрунзе начал им угрожать, после того как они порыбачили на местном озере.

Читайте также
В парламент может попасть депутат, находящийся под следствием

То же говорят и другие мужчины. Некоторые признались, что Фрунзэ их избил за то, что они якобы нанесли ему ущерб.

«Должен за десять месяцев. Сказал каждый месяц приносить по тысяче леев. Отдавать сторожу. Пригрозил, что если сбегу, то они найдут меня и застрелят.».

«Возвращался домой, передо мной остановилась машина. Меня силой выволокли из трактора, на котором я ехал, и затолкали в автомобиль. Били руками. Это были Индоиту Вадим и Сергей Фрунзе.

Журналисты moldova24.info опубликовали и решение о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Однако полиция не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД назвал сроки предоставления Киевом требований по иску к РФ
Трамп может назвать имя нового главы ФБР до 21 мая
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США подготовят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Сборная России обыгрывает Словакию в матче ЧМ
Эксперт рассказал, как защититься от вируса-шифровальщика
Папа Римский канонизировал «фатимских пастушков»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь