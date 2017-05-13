Брат мэра села Пухой проходит по уголовному делу

Несколько жителей села утверждают, что Сергей Фрунзе начал им угрожать, после того как они порыбачили на местном озере.

По словам пострадавших, управу на него пока не нашли, ведь он брат Петра Фрунзе, члена партии Майи Санду «Действие и солидарность», который явлется мэром села. Получить комментарий мэра Пухой не удалось.

То же говорят и другие мужчины. Некоторые признались, что Фрунзэ их избил за то, что они якобы нанесли ему ущерб.

«Должен за десять месяцев. Сказал каждый месяц приносить по тысяче леев. Отдавать сторожу. Пригрозил, что если сбегу, то они найдут меня и застрелят.».

«Возвращался домой, передо мной остановилась машина. Меня силой выволокли из трактора, на котором я ехал, и затолкали в автомобиль. Били руками. Это были Индоиту Вадим и Сергей Фрунзе.

Журналисты moldova24.info опубликовали и решение о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Однако полиция не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.