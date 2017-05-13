Виновник столкновения пяти машин под Воронежем сбежал, бросив автомобиль

Как уже сообщал ранее 36on.ru, в Новоусманском районе, на трассе Новая Усмань — Орлово, в районе яблочных садов столкнулись четыре автомашины, при этом, по сообщениям свидетелей, водитель одной из них немедленно сбежал с места происшествия. Тогда же стало известно, что в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Сейчас появились новые подробности масштабной аварии. По уточненным данным, участниками страшного столкновения стали не четыре, а сразу пять автомобилей — Сан Ёнг, ВАЗ-2104, Опель Корса, Киа Сид и ВАЗ-212100. В полиции уточняют, что аварию спровоцировал водитель Сан Ёнг — иномарка на скорости вылетела на полосу встречного движения, где и произошло массовое столкновение. Судя по фотографиям, машины двигались по встречной полосе на полной скорости, что спровоцировало сильнейшие удары, от которых автомобили буквально раскидало в разные стороны, некоторые оказались разбитыми вдребезги и буквально смятыми в гармошку. Для ликвидации последствий аварии и эвакуации разбитых авто понадобилась помощь спасателей.

По счастливой случайности авария обошлась без погибших, но в ней пострадала семья из четырех человек, родители и двое детей, находившиеся в ВАЗ-2104: мужчина 37 лет, управлявший машиной, женщина 31 года и две маленькие девочки 3 и 6 лет. Всем четверым понадобилась срочная госпитализация.

В полиции сообщили, что виновник страшной аварии, водитель SsangYong, действительно сбежал с места ДТП, бросив свою разбитую машину. Сейчас правоохранители активно ищут водителя иномарки, параллельно с этим продолжается работа по выяснению всех причин и обстоятельств страшной аварии.