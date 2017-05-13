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19:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярском крае задержан подозреваемый в осквернении мемориала ВОВ

Сотрудники красноярской полиции задержали подозреваемого в осквернении памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Инцидент произошел в селе Агинское Саянского района. Вандал нанес различные надписи в парке «Скорбящей матери» и разбросал венки.

По информации краевого Главка МВД, предполагаемым преступником является 17-летний подросток. Против него возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ.

Подозреваемому грозит арест сроком до 3 месяцев.

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