В Красноярском крае задержан подозреваемый в осквернении мемориала ВОВ

Инцидент произошел в селе Агинское Саянского района. Вандал нанес различные надписи в парке «Скорбящей матери» и разбросал венки.

По информации краевого Главка МВД, предполагаемым преступником является 17-летний подросток. Против него возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ.

Подозреваемому грозит арест сроком до 3 месяцев.