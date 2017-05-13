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20:06 (мск), источник: 112.ua

В Николаеве произошел пожар в здании психиатрической больницы

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Источник: 112.ua

В Николаеве сегодня днем возник пожар в здании областной психиатрической больницы, сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС области.

Возгорание произошло в палате на втором этаже трехэтажного здания.

«По прибытию (спасателей, — ред.) по внешним признакам наблюдалось пламенное горение с балкона на втором этаже и плотное задымление коридоров второго и третьего этажей. Персоналом больницы самостоятельно проведена эвакуация 38 человек из числа больных. По информации администрации, в помещении находились еще 2 человека. Пожарные обнаружили их в палатах на 2 и 3 этаже. Звеньями газодымозащитной службы спасатели вынесли пострадавших на свежий воздух. Состояние здоровья потерпевших удовлетворительное», — сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован за полчаса. К тушению привлекалось 11 единиц техники и 36 человек личного состава.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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