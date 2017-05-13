В ужасном ДТП под Харьковом погибли четыре человека
В Харькове в результате лобового столкновения грузовика и легковушки 4 человека погибли, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В Харькове в результате лобового столкновения грузовика и легковушки 4 человека погибли, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла в субботу, около 14.37 на подъездной дороге к аэропорту. О ней правоохранителям сообщил очевидец. Правоохранители на месте происшествия установили, что 23-летний водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-66.
«На момент аварии в иномарке находились 4 человека (23-летний водитель,
По данным полиции, 35-летний водитель грузовика и его 39-летний пассажир с многочисленными травмами доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Автомобили поставлены на штрафплощадку отдела полиции. По факту аварии начато уголовное производство по ч.3 ст. 386 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины.