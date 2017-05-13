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21:42 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции из музея Лиона похитили экспонаты на сумму более миллиона евро

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тиара Девы Марии с драгоценными камнями и ряд других ценностей на сумму более миллиона евро были похищены из музея изобразительных искусств Фурвьер во французском городе Лион, сообщает телеканал France 3.

По информации телеканала, система оповещения музея сработала в ночь на субботу, сотрудники полиции быстро приехали на место вызова, однако «экипированным, решительным и организованным» злоумышленникам удалось скрыться.

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Как сообщили телеканалу в правоохранительных органах, среди похищенных ценностей — главный экспонат музея Тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем. В числе украденного также перстень и чаша. Общая сумма ущерба может превышать миллион евро, передает телеканал.

На время проведения расследования музей будет закрыт.

Музей изобразительных искусств Фурвьер представляет предметы христианского, французского и мирового искусства и религии. Главный экспонат — Тиара Девы Марии — находится в музее с 1899 года.

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