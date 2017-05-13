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23:19 (мск), источник: РИА Новости

В Греции пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом

АФИНЫ, 13 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Пассажирский поезд Intercity «Афины-Салоники» сошел с рельсов вблизи Салоников Греции, есть раненые, сообщает телеканал Skai.

Отмечается, что в поезде находились около 100 пассажиров.

ЧП произошло в 21.40 (время совпадает с московским). По данным телеканала, с рельсов сошли электровоз и пять вагонов. Электровоз врезался в жилой дом, сообщает телеканал.

На месте работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают заблокированным пассажирам выйти из вагонов. По информации телеканала, есть раненые, но их количество пока не уточняется.

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