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00:07 (мск), источник: РИА Новости

На севере Москвы девушку обстреляли из травматического оружия

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Неизвестный обстрелял девушку из травматического оружия на севере Москвы, ведутся его поиски, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник: РИА Новости

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Пришвина причинил ранения из, предположительно, травматического оружия девушке и скрылся», — сказал дежурный офицер.

По его словам, девушка была госпитализирована. В настоящее время полицейские ведут поиски нападавшего.

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