При крушении поезда в Греции погибли четыре человека

«В 21.45 (время совпадает с московским — ред.) поезд Intercity 58 c 70 пассажирами, выполнявший рейс “Афины — Салоники”, сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос по неизвестным причинам до сих пор. Четыре пассажира погибли и пять получили ранения, в том числе машинист — ранен серьезно. Продолжается эвакуация пассажиров», — говорится в сообщении.