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01:30 (мск), источник: РИА Новости

При крушении поезда в Греции погибли четыре человека

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. При крушении поезда «Афины-Салоники» погибли четыре пассажира и пять человек ранены, сообщила греческая железнодорожная компания TRAINOSE.

Источник: AP 2017

«В 21.45 (время совпадает с московским — ред.) поезд Intercity 58 c 70 пассажирами, выполнявший рейс “Афины — Салоники”, сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос по неизвестным причинам до сих пор. Четыре пассажира погибли и пять получили ранения, в том числе машинист — ранен серьезно. Продолжается эвакуация пассажиров», — говорится в сообщении.

По информации компании, остальные поезда, работающие на маршруте «Афины — Салоники», работают в обычном режиме. На месте крушения движение идет по одной линии.

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