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02:10 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили, что в Британии эвакуировали аэропорт Лидс-Брадфорд

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Полиция Великобритании объявила эвакуацию в международном аэропорту Лидс-Брадфорд после обнаружения «подозрительного свертка», сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, сигнал о подозрительном предмете поступил около 20.00 субботы (22.00 мск), после чего было выставлено оцепление.

«В субботу 13 мая в 20.09 (22.09 мск) полиция была вызвана после получения информации о подозрительном пакете в аэропорту Лидс-Брадфорд», — цитирует издание заявление полиции.

Как сообщается, в результате объявленной эвакуации многие прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты, некоторые рейсы были задержаны. Пассажирам воздушных судов, которым удалось приземлиться в Лидс-Брадфорде, пришлось ожидать высадки из самолета в течение часа.

В настоящее время аэропорт закрыт, на месте работают сотрудники полиции, сообщает газета.

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