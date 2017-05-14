СМИ сообщили, что в Британии эвакуировали аэропорт Лидс-Брадфорд

По информации издания, сигнал о подозрительном предмете поступил около 20.00 субботы (22.00 мск), после чего было выставлено оцепление.

«В субботу 13 мая в 20.09 (22.09 мск) полиция была вызвана после получения информации о подозрительном пакете в аэропорту Лидс-Брадфорд», — цитирует издание заявление полиции.