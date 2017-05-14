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04:25 (мск), источник: РИА Новости

При крушении поезда в Греции, по уточненным данным, погибли два человека

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Согласно уточненным данным соответствующих служб, в крушении поезда Афины-Салоники погибли два человека, греческая железнодорожная компания TRAINOSE.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Помимо этого, три человека получили очень серьезные ранения, один тяжелые и четверо легко ранены, говорится в пресс-релизе. Все раненые доставлены в госпитали.

Всего в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала.

Скорый поезд Intercity 58 Афины — Салоники в 21.45 (время совпадает с московским — ред.) сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос, примерно в 40 километрах от Салоников. Причины ЧП пока неизвестны. Локомотив поезда врезался в жилой дом вблизи железной дороги — он въехал в цокольный этаж.

В ликвидации последствий аварии участвовали 21 пожарная машина и 60 пожарных, которые в Греции выполняют роль спасателей, 90 полицейских, 12 карет «скорой помощи» и врачей.

TRAINOSE выразила соболезнования семьям погибших и раненых.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Салониках, по данным греческий властей, российских граждан в поезде не было.

Посольство России в Афинах выразило соболезнования в связи с крушением поезда.

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