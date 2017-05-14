При крушении поезда в Греции, по уточненным данным, погибли два человека
АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Согласно уточненным данным соответствующих служб, в крушении поезда
АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Согласно уточненным данным соответствующих служб, в крушении поезда
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Помимо этого, три человека получили очень серьезные ранения, один тяжелые и четверо легко ранены, говорится в
Всего в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала.
Скорый поезд Intercity 58 Афины — Салоники в 21.45 (время совпадает с московским — ред.) сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос, примерно в 40 километрах от Салоников. Причины ЧП пока неизвестны. Локомотив поезда врезался в жилой дом вблизи железной дороги — он въехал в цокольный этаж.
В ликвидации последствий аварии участвовали 21 пожарная машина и 60 пожарных, которые в Греции выполняют роль спасателей, 90 полицейских, 12 карет «скорой помощи» и врачей.
TRAINOSE выразила соболезнования семьям погибших и раненых.
Посольство России в Афинах выразило соболезнования в связи с крушением поезда.