При крушении поезда в Греции, по уточненным данным, погибли два человека

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Помимо этого, три человека получили очень серьезные ранения, один тяжелые и четверо легко ранены, говорится в пресс-релизе. Все раненые доставлены в госпитали.

Всего в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала.

Скорый поезд Intercity 58 Афины — Салоники в 21.45 (время совпадает с московским — ред.) сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос, примерно в 40 километрах от Салоников. Причины ЧП пока неизвестны. Локомотив поезда врезался в жилой дом вблизи железной дороги — он въехал в цокольный этаж.