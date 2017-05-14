Житель Красноярска напал с автоматом на соседей из-за парковки
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
Житель Красноярска напал на своих соседей за то, что они припарковали свой автомобиль неподалеку от его дома. Инцидент произошел в частном секторе на улице Садовой, сообщает ТВК.
По словам одного из участников конфликта, он с другом разгружал машину, когда хозяин соседнего дома выбежал на улицу с автоматом наперевес и якобы стал угрожать. Затем мужчина произвел несколько выстрелов в воздух. В итоге на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
Прибывшие правоохранители изъяли у мужчины 19 холостых патронов, автомат оказался муляжом. Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.