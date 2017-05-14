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08:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Красноярска напал с автоматом на соседей из-за парковки

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Красноярска напал на своих соседей за то, что они припарковали свой автомобиль неподалеку от его дома. Инцидент произошел в частном секторе на улице Садовой, сообщает ТВК.

По словам одного из участников конфликта, он с другом разгружал машину, когда хозяин соседнего дома выбежал на улицу с автоматом наперевес и якобы стал угрожать. Затем мужчина произвел несколько выстрелов в воздух. В итоге на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Прибывшие правоохранители изъяли у мужчины 19 холостых патронов, автомат оказался муляжом. Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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