Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14События недели в фотографиях
22По миру прошел Первомай
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
08:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае подросток нарисовал свастику на мемориале «Скорбящая мать»

Инцидент произошел в селе Агинское Саянского района.

В Красноярском крае задержан подросток по подозрению в осквернении мемориального комплекса, сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел в селе Агинское Саянского района. В парке «Скорбящей матери», посвященном погибшим в Великой Отечественной войне, неизвестный разбросал венки и краской нанес оскверняющие надписи, в том числе свастику. Венки к комплексу были возложены 9 мая в честь Дня Победы.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в акте вандализма. Им оказался 17-летний подросток.

Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Как отмечается на сайте главного управления МВД по Красноярскому краю, санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Енисей-СТМ» стал первым обладателем «Континентального Щита»
Португалия выиграла «Евровидение-2017»
Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
США объявили о втором инциденте с самолетом РФ над Черным морем
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты
Путин заявил о необходимости отказа от воинственной риторики
В Греции уточнили число погибших при крушении поезда
Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле
Спорт
Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею Российская сборная одержала пятую победу подряд на чемпионате мира по хоккею-2017, разгромив Словакию
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь