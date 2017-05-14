В Красноярском крае подросток нарисовал свастику на мемориале «Скорбящая мать»

В Красноярском крае задержан подросток по подозрению в осквернении мемориального комплекса, сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел в селе Агинское Саянского района. В парке «Скорбящей матери», посвященном погибшим в Великой Отечественной войне, неизвестный разбросал венки и краской нанес оскверняющие надписи, в том числе свастику. Венки к комплексу были возложены 9 мая в честь Дня Победы.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в акте вандализма. Им оказался 17-летний подросток.

Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Как отмечается на сайте главного управления МВД по Красноярскому краю, санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев.