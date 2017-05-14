Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14События недели в фотографиях
22По миру прошел Первомай
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
08:33 (мск), источник: ДЕЙТА

От особого вида мошенничества предостерегает приморская полиция

Полиция предостерегает приморцев от действий «медицинских» мошенников, об этом сообщает ИА «Дейта».

«Медицинское» мошенничество, как правило, маскируется под оказание бесплатных врачебных услуг на дому одиноким пожилым людям под видом гуманитарной акции местного здравоохранения.

Преступники владеют специальной терминологией, используют соответствующие атрибуты одежды, медицинской техники, бланки рецептов.

При общении по телефону они ссылаются на проведение различных социальных и благотворительных программ, представляются сотрудниками известных медицинских учреждений.

В отношении престарелых граждан и инвалидов часто совершаются мошенничества, связанные с БАДами. Причем реализуемые препараты к лекарствам не относятся, являются биологически активными добавками, ненадлежащего качества и неустановленного происхождения. Потерпевшим предлагают бесплатное лечение в стационаре, но перед госпитализацией им предлагается за предварительную оплату пройти курс медикаментозного лечения препаратами, выпускаемыми данными фирмами.

Так, от действий мошенников пострадала жительница города Спасск-Дальний 1952 года рождения.

По словам женщины, ей позвонили неизвестные и, представившись медиками, сообщили о страшном диагнозе и необходимости лечения. Ей предложили дорогостоящее лекарство, за которое в течение часа нужно перевести на карту денежные средства в сумме 120 тысяч рублей, что женщина и сделала. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время личности подозреваемых в совершении преступления устанавливаются. Известно, что злоумышленники находились в Уральском федеральном округе. Телефонный номер, равно как и банковская карта, на которую потерпевшая перевела деньги, заблокированы. Возбуждено уголовное дело.

Ирина Петрова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Приморья ищут себя на необычном фестивале
Португалия выиграла «Евровидение-2017»
Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
США объявили о втором инциденте с самолетом РФ над Черным морем
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты
Путин заявил о необходимости отказа от воинственной риторики
В Греции уточнили число погибших при крушении поезда
Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле
Спорт
Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею Российская сборная одержала пятую победу подряд на чемпионате мира по хоккею-2017, разгромив Словакию
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь