От особого вида мошенничества предостерегает приморская полиция

«Медицинское» мошенничество, как правило, маскируется под оказание бесплатных врачебных услуг на дому одиноким пожилым людям под видом гуманитарной акции местного здравоохранения.

Преступники владеют специальной терминологией, используют соответствующие атрибуты одежды, медицинской техники, бланки рецептов.

При общении по телефону они ссылаются на проведение различных социальных и благотворительных программ, представляются сотрудниками известных медицинских учреждений.

В отношении престарелых граждан и инвалидов часто совершаются мошенничества, связанные с БАДами. Причем реализуемые препараты к лекарствам не относятся, являются биологически активными добавками, ненадлежащего качества и неустановленного происхождения. Потерпевшим предлагают бесплатное лечение в стационаре, но перед госпитализацией им предлагается за предварительную оплату пройти курс медикаментозного лечения препаратами, выпускаемыми данными фирмами.

Так, от действий мошенников пострадала жительница города Спасск-Дальний 1952 года рождения.

По словам женщины, ей позвонили неизвестные и, представившись медиками, сообщили о страшном диагнозе и необходимости лечения. Ей предложили дорогостоящее лекарство, за которое в течение часа нужно перевести на карту денежные средства в сумме 120 тысяч рублей, что женщина и сделала. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время личности подозреваемых в совершении преступления устанавливаются. Известно, что злоумышленники находились в Уральском федеральном округе. Телефонный номер, равно как и банковская карта, на которую потерпевшая перевела деньги, заблокированы. Возбуждено уголовное дело.

Ирина Петрова.