Из рабочей сумки кондуктора в Омске украли 5 тысяч рублей

О происшествии заявила в полицию 22-летняя кондуктор ПАТП № 2. Как сообщает «Вечерний Омск», около 17:00 часов, пока автобус ехал от остановки «Старозагородная роща» до «Дома творчества», из ее рабочей сумки пропали 5 тысяч рублей. Кондуктор сдвинула сумку набок, чтобы обилетить пассажира, а тем временем ситуацией воспользовался злоумышленник.

Им, как выяснилось, оказался 41-летний житель Левого берега, уже не раз судимый за кражи. Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день после случившегося. В отношении него вновь возбуждено уголовное дело.