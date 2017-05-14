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11:36 (мск), источник: Om1.ru

Из рабочей сумки кондуктора в Омске украли 5 тысяч рублей

Кража произошла в салоне автобуса, ехавшего по маршруту № 109.

О происшествии заявила в полицию 22-летняя кондуктор ПАТП № 2. Как сообщает «Вечерний Омск», около 17:00 часов, пока автобус ехал от остановки «Старозагородная роща» до «Дома творчества», из ее рабочей сумки пропали 5 тысяч рублей. Кондуктор сдвинула сумку набок, чтобы обилетить пассажира, а тем временем ситуацией воспользовался злоумышленник.

Им, как выяснилось, оказался 41-летний житель Левого берега, уже не раз судимый за кражи. Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день после случившегося. В отношении него вновь возбуждено уголовное дело.

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