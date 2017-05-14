Неуравновешенная пенсионерка подожгла балкон своей квартиры
Происшествие случилось на Левобережье Омска.
Происшествие случилось на Левобережье Омска.
Накануне, 13 мая, пожарные тушили балкон в квартире девятиэтажки по улице Лукашевича, 27. Сообщение о происшествии поступило от очевидцев в пожарную охрану в 09:42 пишет «Вечерний Омск». Справиться с пожаром спасателям удалось за 45 минут, не дав огню попасть в квартиру, никто не пострадал.
При этом, как поделились в соцсетях жильцы того же дома, в квартире живет не совсем здоровая пенсионерка и именно ее подозревают в поджоге.
— Раскрою вам секрет, это в моем подъезде. Там бабуля с ума сошла и подожгла себе квартиру. Необъяснимо, но факт, — написал Мирон Федоров.
— У нее нет никого и не было никогда [из родственников]. Все соцслужбы от нее отказались, потому что она вредная до ужаса, даже соседи с ней не все и не всегда общались. Эти последние 4 дня наш подъезд с ней пережил многое, сегодня утром был финал ее «концерта», — рассказала накануне Светлана Ильченко. — Надеюсь, что из дурки она не вернется,