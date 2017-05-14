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11:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На свою жену напал житель Новосибирской области с ножом

Мужчину уже привлекали за незаконный оборот наркотиков.

Вчера вечером в районную больницу доставили с ножевым ранением жительницу р.п. Чистоозерное. Подозревают мужа пострадавшей.

«39-летний муж потерпевшей задержан, как главный подозреваемый. Накануне супруги поссорились. В ходе разногласий мужчина нанёс жене ножом удар в грудь,» — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Новосибирской области.

Злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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