Стадо лошадей опять напугало красноярских водителей

Красноярские автомобилисты пожаловались на лошадей, которые периодически мешают проезду по Северному шоссе.

Вчера, 13 мая, целое стадо лошадей паслось в районе дома № 27 на Северном шоссе. Время от времени животные выбегали на проезжую часть и пугали водителей, останавливая потоки машин в обе стороны.

«Бегали между машинами, резко маневрировали, пугали водителей, заставляли резко останавливаться, нагадили на дорогу! — рассказал читатель Newslab.ru. — По Северному шоссе довольно быстро все едут, и стремительные лошади, выбегающие на дорогу, становятся источником неожиданной опасности».

Напомним, лошадей в этом месте уже видят уже не в первый раз. В январе 2016 года безнадзорные лошади скакали по проезжей части на ул. Авиаторов и 9 Мая в районе ТРЦ «Планета».