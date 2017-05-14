Стадо лошадей опять напугало красноярских водителей
Красноярские автомобилисты пожаловались на лошадей, которые периодически мешают проезду по Северному шоссе.
Красноярские автомобилисты пожаловались на лошадей, которые периодически мешают проезду по Северному шоссе.
Красноярские автомобилисты пожаловались на лошадей, которые периодически мешают проезду по Северному шоссе.
Вчера, 13 мая, целое стадо лошадей паслось в районе дома № 27 на Северном шоссе. Время от времени животные выбегали на проезжую часть и пугали водителей, останавливая потоки машин в обе стороны.
«Бегали между машинами, резко маневрировали, пугали водителей, заставляли резко останавливаться, нагадили на дорогу! — рассказал читатель Newslab.ru. — По Северному шоссе довольно быстро все едут, и стремительные лошади, выбегающие на дорогу, становятся источником неожиданной опасности».
Напомним, лошадей в этом месте уже видят уже не в первый раз. В январе 2016 года безнадзорные лошади скакали по проезжей части на ул. Авиаторов и 9 Мая в районе ТРЦ «Планета».
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