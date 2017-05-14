14 лесных пожаров ликвидировано в Иркутской области 13 мая

14 лесных пожаров ликвидировано накануне, 13 мая, на землях лесного фонда в Иркутской области. Из них 10 — вновь обнаруженных, в том числе три — в Братском, два — в Чунском, по одному — в Аларском, Иркутском, Усть-Удинском, Заларинском и Нижнеудинском районах. Там огнем пройдено 103,5 га, покрытых лесом, 0,2 га редколесья и 15 нелесных га. Также потушено четыре ранее зарегистрированных пожара общей площадью 130 га, покрытых лесом, и 168 га редколесья: два в Братском, по одному в Усть-Удинском и Казачинско-Ленском районах. По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный — пятый — класс пожарной опасности прогнозируется в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском, Тулунском, Черемховском, Аларском и Боханском районах. Четвертый класс — в Нижнеилимском, Братском, Ольхонском и Балаганском районах. Третий класс — в Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Чунском, Качугском, Тайшетском, Нижнеудинском, Зиминском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском и Осинском районах. При таких классах пожароопасности гражданам запрещается посещать леса и пользоваться открытым огнем на приусадебных участках и на природе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Локализован пожар площадью 36 га, непокрытых лесом, в Усть-Удинском районе. В действующем состоянии на текущие сутки перешло по одному возгоранию в Усть-Удинском и Жигаловском районах. Площадь этих возгораний составляет 4 га лесной зоны и 1 га травянистой растительности.

«Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 13 мая было привлечено 210 человек, в том числе 19 пожарных-десантников, а также 54 единицы наземной техники. Самолеты Ан-2, Як-18, Cesna-172 и вертолет Ми-8 осуществляли мониторинг лесопожарной обстановки в Братском, Усть-Удинском, Жигаловском и Казачинско-Ленском районах», — сообщили в пресс-службе.

В пятницу, 13 мая, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 12 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и девять должностных лиц, а также 294 гражданина, возбуждено 258 административных расследований.