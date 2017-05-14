Трое жителей Иркутской области перечислили 77 тысяч рублей аферистам

Трое жителей Иркутской области стали жертвами аферистов в конце этой нелели. В общей сложности мошенники выманили у граждан 77 тысяч рублей. Во всех трех случаях жители Приангарья проявили чрезмерную доверчивость. Потерпевшие, не задумываясь о последствиях, сами перечисляли деньги аферистам, один из потерпевших и вовсе обратился за помощью в полицию спустя несколько дней. По всех фактам проводятся расследования. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

12 мая в дежурную часть отдела полиции № 5 в Иркутске поступило сообщение от 55-летнего местного жителя. Он сообщил, что его обманули аферисты. В декабре прошлого года мужчина разместил объявление на сайте Avito о продаже квартиры. Ему на телефон позвонила женщина и сказала, что хочет внести предоплату, но для этого необходимо пройти к банкомату и произвести несколько операциq. Потерпевший послушался женщину, и только накануне обнаружил, что с его счета списано свыше 47 тысяч рублей.

«Еще один иркутянин лишился 15 тысяч из-за того, что поверил неизвестному и сам перечислил деньги на его счет. Потерпевший занимается грузоперевозками, ему на телефон поступил звонок от заказчика, который сообщил, что уже находится на территории города и попросил перевести деньги для заправки машины, пообещав их вернуть. 39-летний мужчина поверил незнакомцу и после этого телефон мошенника оказался недоступен», — сообщили в пресс-службе.

30-летний уроженец Республики Тыва нашел в социальной сети объявление о помощи в возврате и получении водительского удостоверения. По просьбе неизвестного перевел 25 тысяч рублей через терминал «Киви» на указанный ему номер телефона. После этого аферист отключил телефон.

Полиция призывает жителей Приангарья быть внимательными и не доверять незнакомцам.