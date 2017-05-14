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14:18 (мск), источник: Интерфакс

Концентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую норму

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Станция автоматического контроля зафиксировала в ночь на воскресенье аномальное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе Орехово-Борисово Южное, сообщило ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Источник: Reuters

По данным ведомства, в 4:00 ПДК м.р. вредного вещества в Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, в 5:00 — в 17 раз, в 6:00 — в 13 раз.

Загрязнение атмосферы в вечерние и ночные часы фиксировалось и на других территориях столицы. Так, в районе Выхино-Жулебино уровень сероводорода превысил допустимый в три раза, в районе Косино-Ухтомский (ул. Лухмановская) — в 2,85 раза, в районе Царицыно — в 1,1 раза.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что автоматическая станция контроля, расположенная в столичном районе Марьино, зафиксировала 4 января 2017 года 28-кратное превышение допустимого уровня сероводорода.

Генпрокуратоура РФ 23 января заявила, что по факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ в Москве возбуждено уголовное дело. Надзорное ведомство уточнило, что 4—5 января в столице было зафиксировано от 11 до 32,8 ПДК м.р. сероводорода.

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