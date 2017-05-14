Концентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую норму

По данным ведомства, в 4:00 ПДК м.р. вредного вещества в Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, в 5:00 — в 17 раз, в 6:00 — в 13 раз.

Загрязнение атмосферы в вечерние и ночные часы фиксировалось и на других территориях столицы. Так, в районе Выхино-Жулебино уровень сероводорода превысил допустимый в три раза, в районе Косино-Ухтомский (ул. Лухмановская) — в 2,85 раза, в районе Царицыно — в 1,1 раза.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что автоматическая станция контроля, расположенная в столичном районе Марьино, зафиксировала 4 января 2017 года 28-кратное превышение допустимого уровня сероводорода.