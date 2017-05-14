Воронежца задержали по подозрению в ограблении 78-летней пенсионерки

На днях около семи часов вечера на Набережной Нововоронежа 78-летняя местная жительница стала жертвой грабежа. У неё неизвестный мужчина вырвал сумку, в которой находились деньги, и скрылся. О нападении горожанка заявила в правоохранительные органы. Полицейские записали приметы грабители и зафиксировали обстоятельства преступления.

Вскоре был задержан 25-летний ранее судимый воронежец. В отделе полиции он признался в преступлении. Сейчас его поместили в изолятор. По факту грабежа возбуждено дело. Подозреваемому светит 4 года тюрьмы.