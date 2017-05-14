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11:30 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в страшной аварии пострадали двое непристегнутых детей, водитель погиб

По данным республиканского ГИБДД, за минувшие сутки зарегистрировано девять ДТП, в которых 13 человек получили ранения, а один погиб на месте.

В одном из происшествий пострадали две девочки 11 и 14 лет. Как выяснилось позже, они были непристегнуты, а одна из них перевозилась без детского удерживающего устройства. ЧП произошло в Белебеевском районе, на 3 км автодороги Матевбаш-Акбасар.

35-летний мужчина за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением, опрокинулся, слетел в кювет. Водитель погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство.

Также сообщается, что за сутки было пресечено более двух с половиной тысяч нарушений ПДД, 72 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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