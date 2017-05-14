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11:27 (мск), источник: Tengrinews

На Рамазана Есергепова совершено нападение

На председателя общественного фонда «Журналисты в беде» Рамазана Есергепова совершено нападение. Об этом сообщила журналист и президент Федерации равноправных журналистов Казахстана Розлана Таукина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как рассказала его коллега, он поездом ехал в Астану.

«Сегодня в 5 утра мне поступил звонок с телефона Рамазана Есергепова, но разговаривал не Рамазан, а разговаривал проводник поезда. Он сказал, что проводник поезда попросил его позвонить мне и сообщить, что он сидит рядом и его “пырнули” (ножом — Прим.автора). Потом я несколько раз звонила на этот номер и никто не брал трубку. (…) Когда они подъехали в Чу, проводник вызвал скорую помощь и вызвал полицию. И когда Рамазана госпитализировали, этот телефон попал к следователю РОВД и следователь РОВД позвонил мне и спрашивал, не являюсь ли я ему родственницей», — сообщила Таукина.

По ее словам, следователь подтвердил, что у него проникающая рана в живот, он госпитализирован, сейчас идет хирургическая операция.

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