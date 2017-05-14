На Рамазана Есергепова совершено нападение

Как рассказала его коллега, он поездом ехал в Астану.

«Сегодня в 5 утра мне поступил звонок с телефона Рамазана Есергепова, но разговаривал не Рамазан, а разговаривал проводник поезда. Он сказал, что проводник поезда попросил его позвонить мне и сообщить, что он сидит рядом и его “пырнули” (ножом — Прим.автора). Потом я несколько раз звонила на этот номер и никто не брал трубку. (…) Когда они подъехали в Чу, проводник вызвал скорую помощь и вызвал полицию. И когда Рамазана госпитализировали, этот телефон попал к следователю РОВД и следователь РОВД позвонил мне и спрашивал, не являюсь ли я ему родственницей», — сообщила Таукина.

По ее словам, следователь подтвердил, что у него проникающая рана в живот, он госпитализирован, сейчас идет хирургическая операция.