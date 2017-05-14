В Павлово приставы арестовали автомобиль за долги по ЖКХ
У хозяйки автомобиля был долг перед домоуправляющей компанией в сумме более 235 тысяч рублей.
У хозяйки автомобиля был долг перед домоуправляющей компанией в сумме более 235 тысяч рублей.
Судебные приставы арестовали автомобиль «Лада Калина» за долги перед домоуправляющей компанией в городе Павлово, сообщили в УФССП России по Нижегородской области.
Автомобиль был арестован в ходе рейда вместе с сотрудниками ГИБДД. Хозяйка машины долгое время не платила за
После ареста машину оставили на ответственное хранение взыскателю. Через несколько дней женщина погасила долг полностью, в том числе оплатила исполнительный сбор. Автомобиль ей уже вернули.