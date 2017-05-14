В Нижегородской области в ДТП погибла 23-летняя девушка

23-летняя девушка погибла в результате ДТП в городе Первомайск Нижегородской области, сообщает «Время Н» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По предварительной информации, 26-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина выехала в кювет и перевернулась.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, спасатели деблокировали пострадавших и передали их врачам скорой помощи. Водителя и 27-летнего пассажира доставили в больницу скорой медицинской помощи им. Владимирского в городе Арзамас. Другая пассажирка — 23-летняя девушка — погибла на месте происшествия.