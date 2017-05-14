Нетрезвый бесправник перевернулся на мосту в Каменецком районе
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Нетрезвый водитель, лишенный водительского удостоверения, перевернулся на автомобиле в Каменецком районе, сообщили Sputnik в воскресенье в ГАИ Каменецкого РОВД.
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Нетрезвый водитель, лишенный водительского удостоверения, перевернулся на автомобиле в Каменецком районе, сообщили Sputnik в воскресенье в ГАИ Каменецкого РОВД.
Авария произошла около 14:00 на мосту одной из автодорог Каменецкого района.
«Водитель не справился с управление, машина налетела на бетонное ограждение, а затем перевернулась», — сказали в ГАИ.
Собеседник Sputnik отметил, что мужчина, находившийся за рулем, был нетрезв — у него было выявлено 1,8 промилле алкоголя в крови. При этом он в ДТП не пострадал. На месте аварии работали сотрудники МЧС, чтобы не допустить возгорания машины.
По информации инспекции, водитель ранее неоднократно привлекался за нарушения ПДД к ответственности и был лишен прав. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.