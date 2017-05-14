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14:54 (мск), источник: dostup1.ru

Пенсионер из Озерска погиб, въехав в КамАЗ под Челябинском

Его супруга с многочисленным травмами в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии в Сосновском районе (Челябинская область), в результате которой один человек погиб, еще один травмирован, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ДТП произошло сегодня на 57 км дороги «Западный обход Челябинска»: там 65-летний житель Озерска, управляя Lada Largus, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

«В результате водитель Lada погиб на месте, его 66-летняя пассажирка госпитализирована», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины.

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