В Авдеевке продолжаются минометные обстрелы по промзоне
Павел Жебривский провел координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.
Павел Жебривский провел координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.
В Авдеевке Донецкой области минометные обстрелы сейчас продолжаются по промзоне. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.
Также председатель Донецкой ВГА сообщил, что утром в Авдеевке состоялось координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.
«Провел утром в Авдеевке координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города. ВГА берет на себя все расходы по организации похорон погибших. Практически согласовали вопрос об опеке над несовершеннолетними детьми погибших. 4-летнюю девочку забирает к себе ее 56-летняя бабушка. С опекой над 7-летней девочкой вопрос еще согласовывается. Согласовали вопрос об обеспечении семей материальной помощью. Выделяем материалы на ремонт уничтоженного вчера дома», — сообщил Павел Жебривский.