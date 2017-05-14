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15:45 (мск), источник: УНИАН

В Авдеевке продолжаются минометные обстрелы по промзоне

Павел Жебривский провел координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.

Источник: УНИАН

В Авдеевке Донецкой области минометные обстрелы сейчас продолжаются по промзоне. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Также председатель Донецкой ВГА сообщил, что утром в Авдеевке состоялось координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.

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«Провел утром в Авдеевке координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города. ВГА берет на себя все расходы по организации похорон погибших. Практически согласовали вопрос об опеке над несовершеннолетними детьми погибших. 4-летнюю девочку забирает к себе ее 56-летняя бабушка. С опекой над 7-летней девочкой вопрос еще согласовывается. Согласовали вопрос об обеспечении семей материальной помощью. Выделяем материалы на ремонт уничтоженного вчера дома», — сообщил Павел Жебривский.

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