В Авдеевке продолжаются минометные обстрелы по промзоне

В Авдеевке Донецкой области минометные обстрелы сейчас продолжаются по промзоне. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Также председатель Донецкой ВГА сообщил, что утром в Авдеевке состоялось координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.