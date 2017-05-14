Главного бухгалтера городского ОМВД Башкирии поймали на взятке в 3 тыс. рублей

Операцию по задержанию полицейского финансиста провели сотрудники Управления собственной безопасности МВД. Детали инкриминируемых Баранову деяний пока неизвестны. Одни источники утверждают о взятке в 3 тыс. рублей, другие о подделке финансовых документов. Пока известно лишь то, что капитан работал в Белорецке с конца нулевых годов.

Отметим, что в последнее время правоохранительные органы Белорецка изрядно «потряхивает». В феврале месяце с погоней и шумом оперативники УСБ и представители СК по РБ задерживали старшего оперуполномоченного Руслана Гафарова, представляющего в районе Центр по противодействию экстремизму и терроризму МВД по РБ.

Совсем недавно кресло руководителя межрайонного Белорецкого СК покинул его руководитель. Он не просто переехал в Магнитогорск, а ушел из системы следкома в прокуратуру. Злые языки утверждают, что стремительный переезд следователя был связан с тем, что долгое время межрайонный отдел не желал расследовать дела, связанные с коллегами из смежных правоохранительных органов.

С приходом нового постоянного руководителя активизировалась работа по чистке собственных рядов на уровне всех структур МВД по РБ, проверяются не только территориальные подразделения, но само министерство и сотрудники на местах. Так большой резонанс вызвало задержание сотрудника ДПС 9 мая, видео которого тут же попало во всемирную сеть.

В пресс-службе МВД по РБ не стали раскрывать деталей происшествия, отметив, что бухгалтер пока не был арестован, так как арест производится только по возбужденному уголовному делу.

— МВД по РБ проводит служебную проверку, материалы которой будут направлены в СК по РБ и по которым будет принято соответствующее процессуальное решение, — отметили в МВД.