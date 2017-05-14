Главного бухгалтера городского ОМВД Башкирии поймали на взятке в 3 тыс. рублей
Как сообщают источники в МВД по РБ в минувшую пятницу вечером был задержан бухгалтер ОМВД по Белорецкому району, капитан полиции Николай Баранов.
Как сообщают источники в МВД по РБ в минувшую пятницу вечером был задержан бухгалтер ОМВД по Белорецкому району, капитан полиции Николай Баранов.
Операцию по задержанию полицейского финансиста провели сотрудники Управления собственной безопасности МВД. Детали инкриминируемых Баранову деяний пока неизвестны. Одни источники утверждают о взятке в 3 тыс. рублей, другие о подделке финансовых документов. Пока известно лишь то, что капитан работал в Белорецке с конца нулевых годов.
Отметим, что в последнее время правоохранительные органы Белорецка изрядно «потряхивает». В феврале месяце с погоней и шумом оперативники УСБ и представители СК по РБ задерживали старшего оперуполномоченного Руслана Гафарова, представляющего в районе Центр по противодействию экстремизму и терроризму МВД по РБ.
Совсем недавно кресло руководителя межрайонного Белорецкого СК покинул его руководитель. Он не просто переехал в Магнитогорск, а ушел из системы следкома в прокуратуру. Злые языки утверждают, что стремительный переезд следователя был связан с тем, что долгое время межрайонный отдел не желал расследовать дела, связанные с коллегами из смежных правоохранительных органов.
С приходом нового постоянного руководителя активизировалась работа по чистке собственных рядов на уровне всех структур МВД по РБ, проверяются не только территориальные подразделения, но само министерство и сотрудники на местах. Так большой резонанс вызвало задержание сотрудника ДПС 9 мая, видео которого тут же попало во всемирную сеть.
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— МВД по РБ проводит служебную проверку, материалы которой будут направлены в СК по РБ и по которым будет принято соответствующее процессуальное решение, — отметили в МВД.